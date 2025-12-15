In seguito allo spostamento del capolinea delle autocorriere al nuovo hub intermodale di piazzale Cassandra Pavoni, nell’area dell’ex scalo merci, l’Amministrazione Comunale ha ridefinito l’assetto della controstrada di viale delle Ceramiche inserendo nuovi stalli per la sosta. La soluzione individuata permette di ottimizzare gli spazi precedentemente occupati dai mezzi di trasporto pubblico, ora integrati stabilmente nel polo a fianco della stazione ferroviaria.

Grazie alla liberazione del lato stradale opposto al marciapiede (nella direzione di marcia Imola-Forlì), sono stati creati 14 nuovi posti auto con ‘stalli blu’, ai quali si aggiunge uno stallo riservato ai veicoli al servizio di persone con disabilità. Ulteriori cinque posti auto sono stati ricavati con disposizione a spina di pesce nel tratto compreso tra la stazione di servizio Eni e il Bar delle Autocorriere.

L’attuale configurazione verrà completata e resa definitiva con l’inizio del nuovo anno, quando è già programmato un rifacimento integrale dell’asfalto in tutta l’area con qualche minima riorganizzazione degli stalli. L’intervento di manutenzione permetterà di sanare l’usura del manto stradale, migliorando sensibilmente il decoro urbano e la sicurezza della carreggiata.