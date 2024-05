Violento scontro in viale Alberti nel primo pomeriggio, nel tratto in curva per cause in via di accertamento tre veicoli si sono scontrati. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno liberato dalle lamiere due automobilisti rimasti incastrati tra le lamiere delle proprio auto. I feriti sono stati trasportati dal personale del 118 intervenuto all’Ospedale. Sul posto anche la Polizia Locale che aveva momentaneamente chiuso il traffico.