Viale Alberti: traffico troppo veloce e denso, continuano le segnalazioni | VIDEO

Continuano le segnalazioni dei pericoli lungo viale Alberti. Il problema è sempre legato ai volumi di traffico e all’alta velocità dei mezzi in transito. La questione è già stata più volte portata in consiglio comunale da Lista per Ravenna. Due gli scenari che si presentano su viale Alberti, entrambi pericolosi. Il primo, a ridosso di viale Randi, dove la strada presenta diversi attraversamenti pedonali e strade e controstrade laterali dai quali si immettono molti mezzi, spesso con manovre anche pericolose, senza il rispetto della segnaletica stradale.