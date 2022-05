Viaggio fra i Giovani Cooperatori: Pixel è la prima cooperativa di comunità urbana | VIDEO

Una cooperativa di comunità in riva al mare per contrastare lo spopolamento che può essere avvertito anche a fianco di un grande centro attrattivo come Rimini. Quinta tappa del viaggio di Ravenna WebTv fra i Giovani Cooperatori di Confcooperative Romagna durante un periodo complicato come gli anni caratterizzati dal coronavirus. Pixel è una cooperativa di comunità nata nel marzo del 2021 per tornare a valorizzare Viserberlla, frazione a nord di Rimini dove inizia ad essere forte il fenomeno dello spopolamento. I 32 soci di Pixel hanno così riaperto in questi giorni un hotel, in estate gestiscono una gelateria e un negozio di prodotti tipici, quest’ultimo aperto anche in periodo natalizio, e rivitalizzano il paese con animazione nelle spiagge e nelle piazzette