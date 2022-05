Convertire gli utili in progetti sociali per la comunità. È il modello portato avanti da Fratelli è Possibile, cooperativa sociale di Rimini attiva nei settori dell’edilizia, della formazione, dell’inserimento lavorativo e della mediazione. Nel 2021 la cooperativa ha tagliato il traguardo dei 15 anni di attività. Continua il viaggio di Ravenna WebTv fra i Giovani Cooperatori di Confcooperative Romagna durante un periodo complicato come gli anni caratterizzati dal coronavirus