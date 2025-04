Dalle 8 alle 18 di lunedì 14 e di martedì 15 aprile, salvo imprevisti meteorologici, verrà istituito lungo la strada provinciale 254R “Di Cervia”, in corrispondenza del ponte sul fiume Savio posto al confine tra Castiglione di Ravenna (frazione del Comune di Ravenna) e Castiglione di Cervia (frazione del Comune di Cervia), il regime di circolazione a senso unico alternato regolato da movieri, per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte.

Tale disposizione è finalizzata al montaggio, in sicurezza, di un sistema di ponteggio idoneo e necessario alla esecuzione, nelle prossime settimane, delle lavorazioni di consolidamento e rinforzo strutturale della pila centrale del ponte.

Con il completamento delle predette lavorazioni risulterà ultimato il risanamento degli elementi strutturali di elevazione (spalle e pile) e il rinforzo dei pulvini delle pile, con posa in opera di apposite cerchiature metalliche, previsto nel progetto di intervento del valore complessivo di 300mila euro (finanziato per 180mila euro con contributo concesso alla Provincia di Ravenna dalla Regione Emilia-Romagna e per 120mila euro con risorse della Provincia).

Successivamente potranno avere avvio le lavorazioni di adeguamento del sistema di smaltimento delle acque di piattaforma e di posa in opera di nuovi giunti di dilatazione.