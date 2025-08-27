“Il centro urbano di Ravenna è ormai ostaggio di un traffico sempre più congestionato, con disagi quotidiani per residenti, commercianti e pendolari. Ad aggravare una situazione e già di per se critica si aggiungono cantieri interminabili, interventi contemporanei e la storia senza fine del ponte mobile”, esordisce Veronica Verlicchi, consigliera comunale della Pigna.

“A farne le spese, è tutto il traffico cittadino con alcune strade letteralmente ostaggio di code interminabili. Ne citiamo alcune, a mero titolo di esempio: via San Gaetanino, via Chiavica Romea, Via Trieste. Quest’ultima,in particolare, diventata un imbuto soffocato da auto e camion ogni qualvolta il ponte mobile chiude per manutenzione E capita spesso.

L’inerzia dell’Amministrazione comunale, incapace di gestire una mobilità urbana moderna ed efficiente, è evidente”, prosegue.

“La viabilità urbana – conitnua -, anche quella ordinaria, è caotica e frammentaria. Spesso e volentieri ci si trova a dover percorrere inutilmente chilometri e chilometri per raggiungere mete vicine, solo per seguire cervellotici percorsi imposti da uffici tecnici comunali che, evidentemente, non conoscono Ravenna. Piste ciclabili e marciapiedi impraticabili, servizio di trasporto pubblico locale inefficiente e inadeguato, l’assenza di parcheggi scambiatori organizzati non favoriscono certo la mobilità alternativa all’uso dell’auto”.

“Non è più tollerabile che Ravenna sia paralizzata da errori di gestione e mancanza di coraggio politico. Le nostre sono proposte concrete e a costo contenuto, che se attuate restituirebbero vivibilità e sicurezza alla città. Chiediamo quindi al Sindaco di assumersi le proprie responsabilità e di agire subito. I Ravennati non possono più aspettare”, conclude Verlicchi.