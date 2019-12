Viabilità: le scuole chiedono maggiore sicurezza per gli studenti

Nell’arco della settima dedicata ai diritti per l’infanzia e l’adolescenza, caratterizzata dalla chiusura delle strade davanti agli istituti scolastici, le scuole si sono ritrovate col Comune per aprire un nuovo tavolo di discussione dedicato alla sicurezza stradale degli alunni che entrano ed escono dai vari plessi scolastici. Un lavoro già avviato da tempo, con la creazione delle figure dei mobility manager, docenti formati sul tema della mobilità, che hanno così presentato le rispettive analisi sui problemi legati alla viabilità vicino alle scuole, avendo a disposizione anche il dato concreto di cosa ha voluto dire per docenti, studenti e genitori la chiusura della strada davanti alla rispettiva scuola.