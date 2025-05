Una serie di chiusure notturne caratterizzerà la viabilità in autostrada questa settimana.

Nella notte fra lunedì 26 e martedì 27, dalle 21 alle 5, sarà chiuso il tratto dell’A14-dir tra Fornace Zarattini e lo svincolo per la Statale 16, in direzione di Ravenna. Lo svincolo di Fornace Zarattini sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dell’autostrada.

Dalle 21 di lunedì 26 alle 5 di martedì 27, sarà inoltre chiusa l’immissione sull’A14-dir lungo l’A14 Bologna-Taranto per i mezzi provenienti da Ancona.

Sempre dalle 21 di lunedì 26 alle 5 di martedì 27, sarà chiuso sull’A14-dir il tratto compreso tra Cotignola e l’allacciamento all’A14, in direzione della Bologna-Taranto. Saranno inoltre chiusi gli svincoli di Lugo e Cotignola, in entrata, per i mezzi diretti sulla Bologna-Taranto.

Lo stesso svincolo di Lugo è chiuso per i mezzi provenienti da Ravenna per lavori già in corso, che proseguiranno fino al 30 giugno.

Nella notte fra martedì 27 e mercoledì 28, dalle 21 alle 5, sarà chiuso per lavori il tratto dell’A14 Bologna-Taranto fra Forlì e Faenza, in direzione di Bologna. Per i mezzi in transito sarà obbligatorio uscire a Forlì e rientrare in autostrada a Faenza.