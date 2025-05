Da lunedì 5 maggio a venerdì 9 verranno eseguiti i lavori di ripristino del manto stradale sulla strada provinciale 7 – Felisio, nel tratto compreso tra Lugo e Cotignola. L’intervento, finanziato con risorse della struttura commissariale stanziate in seguito all’alluvione del 2023, interesserà in particolare il segmento tra il chilometro 12+200 circa (poco fuori fuori dal centro abitato di Barbiano) fino al chilometro 14+050 circa (100 metri prima dell’innesto con la strada provinciale 21 e strada comunale Delle Ripe). Per tutta la durata dei lavori verrà istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico e verrà inoltre posizionata apposita segnaletica di preavviso. Si raccomanda la massima prudenza.