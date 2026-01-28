Modifiche alla viabilità per alcuni giorni nel territorio comunale di Brisighella. Per consentire interventi di messa in sicurezza e ripristino di frane, sarà sospesa temporaneamente la circolazione lungo la Strada Provinciale n. 23 “Monticino e Limisano”. La chiusura interesserà il tratto compreso tra il km 0+400 e il km 0+500, dalle ore 8.00 di lunedì 2 febbraio alle ore 17.00 di venerdì 6 febbraio 2026, e comunque fino al termine dei lavori.

Durante il periodo di sospensione della circolazione saranno attivati percorsi alternativi. I veicoli provenienti da Brisighella e diretti verso Riolo Terme e Casola Valsenio dovranno percorrere la S.P. 302R Brisighellese-Ravennate in direzione Faenza, proseguire sulla S.S. 9 “Emilia” in direzione Castel Bolognese e immettersi sulla S.P. 306R “Casolana” verso Riolo Terme. Il traffico proveniente da Riolo Terme e Casola Valsenio e diretto a Brisighella seguirà il percorso inverso.

Saranno anche interessati percorsi della viabilità comunale intervalliva come via Rontana e via Rio Chiè, che collega Brisighella a Villa Vezzano, da cui è possibile proseguire verso Castel Bolognese o Riolo Terme. Si ricorda che in questi tratti possono transitare solo i veicoli con massa a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.