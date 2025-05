“La modifica dell’assetto viabilistico in corrispondenza del cantiere sull’ ‘Adriatica’, all’altezza del Parco Mirabilandia, è un dato positivo anche per l’avvio della stagione turistica nel fine settimana – osserva il candidato sindaco di centrosinistra Alessandro Barattoni -. Alla base di questa modifica ci sono interventi doverosi, attesi da tempo dal territorio, ma è importante che questi lavori siano anche celeri, perchè in questo momento diversi cantieri stanno minando la viabilità in tante zone di Ravenna, in particolare in quella sud, ovvero a Ponte Nuovo, Classe, Porto Fuori e Madonna dell’Albero. Sono tanti i lavoratori e le lavoratrici che, giornalmente, frequentano quel tratto di strada, per questo chiediamo ad Anas di intervenire velocemente e di tenere comunicazioni puntuali sugli avanzamenti dei lavori per tutti i cantieri che sono attualmente in corso”.