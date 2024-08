La gestione diretta degli impianti di affissione in via Zirardini – Open Gallery a Ravenna è stata rinnovata per altri due anni, fino al 2026, mentre la gestione logistica delle affissioni resta in capo a Ravenna Entrate.

L’iniziativa, avviata nel 2021 e formalizzata nel 2022 per gli anni 2023 e 2024, con complessivamente 30 mostre, continuerà a essere coordinata dal Servizio Turismo del Comune di Ravenna.

“Via Zirardini – Open Gallery offre un’opportunità straordinaria per la promozione visiva di eventi importanti del nostro territorio – dichiara l’assessore al Turismo Giacomo Costantini. – Manifestazioni di rilievo come il Ravenna Festival, le mostre del MAR – Museo d’Arte della città, eventi sportivi di portata internazionale come il Tour de France, e le attività di numerosi Enti e associazioni culturali trovano in questo spazio un luogo ideale per essere valorizzate attraverso immagini di grande impatto visivo”.

Via Zirardini – Open Gallery è diventata un punto di riferimento sia per i residenti sia per i turisti di Ravenna, trasformandosi in una galleria d’arte a cielo aperto situata nel cuore del centro storico. Ogni mese, vengono esposti manifesti che coprono una vasta gamma di forme d’arte, come la fotografia, la street art, i ritratti e l’arte contemporanea, con temi che variano in base alla programmazione degli eventi cittadini.

Questo spazio non solo arricchisce il decoro urbano, ma offre anche visibilità a enti e associazioni che organizzano eventi culturali. Tra le iniziative più apprezzate c’è la mostra del mese di marzo dedicata alle Donne di Ravenna, un appuntamento che celebra le figure femminili che hanno contribuito alla storia della città.