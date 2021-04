Via Zannoni, la piccola via dimenticata: raccolta firme dei residenti

Via Zannoni è una piccola via di Faenza vicino a piazzale Pancrazi. Poco più di 100m, con un traffico quotidiano però abbastanza importante che si ripercuote sull’asfalto, in molti punti distrutto, pieno di piccole riparazioni che però non hanno tenuto. È una via dimenticata. Molte vie del quartiere, infatti, sono state riasfaltate di recente, ma via Zannoni, forse proprio per la sua brevità, è stata lasciata da parte. Ora i residente della zona hanno ideato e consegnato al Comune una raccolta firme per chiedere più attenzione e un asfalto nuovo.