Partiranno martedì 9 dicembre i lavori preliminari alla realizzazione del nuovo ponte di via Trieste sullo scolo Lama. La prima fase riguarderà lo spostamento della condotta fognaria in pressione attualmente collocata sul ponte esistente, un intervento gestito da Hera.

Per garantire la sicurezza del cantiere, lungo il tratto interessato sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo, destinato a durare circa dieci giorni. L’Amministrazione comunale e l’impresa incaricata hanno assicurato che verranno adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i disagi alla circolazione, con la possibilità di impiegare movieri nelle fasce orarie di maggior traffico.

Dopo le festività natalizie verranno avviate ulteriori attività di ricollocazione dei sottoservizi, in particolare i cavidotti di Fibercop, Lepida, Open Fiber ed Enel. Le tempistiche dettagliate di tali interventi saranno comunicate non appena definite.

Una volta completata l’intera fase di spostamento dei sottoservizi, si procederà alla chiusura totale della strada per consentire la demolizione e la ricostruzione del ponte. L’esecuzione dell’opera è stimata in sei mesi.