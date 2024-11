Dopo l’ennesimo episodio di insudiciamento dell’area parcheggio del centro commerciale di via Travaglini, la Polizia Locale ha deciso di procedere con il sequestro del camper in uso a una famiglia di origini bosniache. Le numerose sanzioni applicate in passato non sono bastate a scoraggiarli. Sebbene vietato dal Regolamento di Polizia Urbana, il gruppo di nomadi ha infatti continuato per mesi a usare l’area come luogo di soggiorno, aumentando il carico urbanistico derivante dal continuo abbandono di rifiuti e, cosa particolarmente spiacevole, dalle evacuazioni dei propri bisogni corporali.

Oltre al sequestro, previsto quale estrema misura e finalizzato a confiscare le cose servite alla commissione dell’illecito, sono state anche applicate sanzioni per € 342 e impartito l’ordine di allontanamento.

L’intervento corrisponde all’istanza di decoro e vivibilità degli spazi avanzata dagli esasperati operatori economici della zona, oltre che naturalmente dei tanti clienti, costretti ad assistere a scene indecenti e a evitare di calpestare lordure e rifiuti.