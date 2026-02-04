Lo stato critico di via Scolo Pignatta, tra le frazioni di Savarna, Grattacoppa e Conventello, approda in Consiglio comunale. A sollevare il problema è il capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, che ha presentato un’interrogazione al sindaco denunciando le gravi condizioni della strada e le difficoltà quotidiane vissute dai residenti.

Via Scolo Pignatta rappresenta un collegamento importante per la viabilità locale, utilizzato quotidianamente da un intenso traffico, compreso quello dei mezzi pesanti. Proprio il passaggio frequente di camion, spesso a velocità elevate, sta causando vibrazioni alle abitazioni, con movimenti dei coppi sui tetti e timori diffusi per la sicurezza strutturale degli edifici.

Oltre al manto stradale fortemente deteriorato, Ancisi evidenzia una serie di criticità legate alla sicurezza: illuminazione insufficiente, segnaletica carente o poco visibile e assenza di richiami efficaci al rispetto dei limiti di velocità. Una situazione che diventa particolarmente preoccupante nelle ore serali e notturne, quando bambini e ragazzi raggiungono al buio le fermate degli autobus diretti alle scuole.

Nonostante il limite di velocità sia fissato a 50 chilometri orari, la mancanza di cartelli chiari e di segnalazioni visive che richiamino la presenza di abitazioni e accessi privati contribuisce, secondo il consigliere, a comportamenti di guida inadeguati e pericolosi.

Nell’interrogazione viene chiesto al Comune di predisporre un programma di interventi organico e non più limitato a riparazioni temporanee. Le priorità indicate riguardano il potenziamento dell’illuminazione pubblica, l’installazione di segnaletica ben visibile sui limiti di velocità e sui rischi per i pedoni, e soprattutto un risanamento strutturale e duraturo del manto stradale.

Ancisi sollecita quindi l’amministrazione a chiarire tempi e intenzioni, sottolineando come la situazione di via Scolo Pignatta penalizzi fortemente i residenti e richieda risposte concrete per garantire sicurezza e qualità della vita.