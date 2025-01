Via Santerno Ammonite: la strada è dissestata ma per il ripristino bisognerà aspettare

I residenti di Santerno dovranno pazientare ancora un po’: la manutenzione dell’asfalto di via Santerno Ammonite e di via Palazza non sarà immediata. Come ha evidenziato anche l’assessore Federica Del Conte nell’ultima seduta del consiglio comunale del 2024, i due interventi sono molto costosi e necessitano di pianificazione. Per riuscire a ripristinare il manto stradale nel tratto più martoriato di via Santerno-Ammonite, circa 3 Km, e in via Palazza, 3 Km e 300 m, occorrono poco più di 1 milione di euro. 500 mila euro circa per ognuna delle due strade.