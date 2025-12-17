Martedì 16 dicembre, presso il Foyer del Teatro comunale “Pedrini”, si è svolto l’incontro pubblico promosso dal Comune di Brisighella per presentare alla cittadinanza il progetto di adeguamento della rete fognaria di via Puriva, un intervento strategico finanziato dal Commissario straordinario per la ricostruzione per un importo complessivo di 1 milione di euro.

All’incontro erano presenti il Sindaco Massimiliano Pederzoli, l’Assessore ai Lavori pubblici Dario Laghi, dirigenti e tecnici dell’Ufficio Lavori Pubblici dell’Unione della Romagna Faentina, i tecnici comunali e i progettisti dello studio incaricato della redazione del progetto.

Durante la serata sono stati illustrati nel dettaglio gli obiettivi e le soluzioni tecniche dell’intervento, nato a seguito dei danni causati dall’evento alluvionale, con l’obiettivo di migliorare la funzionalità e la sicurezza del sistema fognario dell’area. In particolare, il progetto prevede la separazione delle acque bianche da quelle nere, riducendo l’ingresso di acque parassite e materiale solido nella fognatura mista esistente.

L’intervento principale consiste nella posa di una nuova condotta per le acque bianche del Rio Puriva, lunga circa 150 metri con recapito nel fosso consortile e nella realizzazione di un’opera di captazione a monte, dotata di un sistema anti-intasamento per trattenere il materiale solido. Il progetto rappresenta il primo stralcio funzionale di un intervento più ampio che potrà essere completato in futuro con ulteriori opere di trattenimento del materiale solido verso monte, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie.

Nel corso dell’incontro sono state illustrate anche le modalità operative del cantiere, articolato in più fasi. I lavori prevedono inizialmente la realizzazione di un tracciato per la viabilità alternativa a una corsia di marcia, in continuità con via Troilo. Seguiranno poi gli interventi sulla fognatura di via Puriva, nel tratto compreso tra l’intersezione con la SP 302 e via Rosetti, e successivamente nel tratto da via Rosetti verso monte.

Durante la fase centrale del cantiere, stimata in circa due mesi, via Puriva sarà percorribile a una sola corsia: il traffico in ingresso avverrà dalla SP 302, mentre l’uscita sarà deviata verso la SP 302 attraverso via Troilo, il nuovo tracciato realizzato e la discesa già esistente a fianco del Frantoio Ossani. Le modifiche temporanee alla viabilità saranno opportunamente segnalate con specifica cartellonistica stradale.

Oltre agli interventi sulla rete fognaria, il progetto prevede anche il ripristino di cordoli e marciapiedi lungo via Puriva e la sostituzione di quattro pali dell’illuminazione pubblica danneggiati con nuovi dispositivi a LED a basso consumo, per migliorare efficienza energetica e visibilità.