Via Pomposa: i residenti chiedono l’illuminazione del vialetto ciclopedonale. Ma non è una priorità

I residenti di via Pomposa, a fiaco del Parco Teodorico, chiedono l’illuminazione per il vialetto ciclopedonale che passa accanto al parco. È stata fatta partire una raccolta firme che ha ottenuto il sostegno di 427 abitanti del quartiere e fruitori dell’area verde. Il Comune ha confermato che l’intervento è necessario, ma non è fra le attuali priorità per l’area della Darsena e quindi bisognerà aspettare. Quanto, non si sa. La questione nasce con il passaggio alla nuova illuminazione comunale. In passato, infatti, il fascio di luce dei lampioni presenti lungo via Pomposa riusciva ad illuminare anche il vialetto. Il passaggio all’illuminazione a LED ha portato vantaggi dal punto di vista di consumo e spesa energetica, ma ha diminuito la capacità di illuminazione. Ora una buona parte del percorso è al buio, in determinati tratti anche totale, con i residenti che denunciano degrado e potenziali pericoli.