Via Plicca: fra asfalto ammalorato e nuova gestione del canile intercomunale

Via Plicca, la strada del canile intercomunale e del Rifugio del Cane di Enpa, avrebbe bisogno di un nuovo asfalto. Da tempo la situazione è segnalata dai residenti e dai volontari dei due centri dedicati agli animali. Via Plicca in realtà è una stretta e corta strada, utilizzata però come percorso di transito da molti residenti della zona. Ai lati della carreggiata l’asfalto è sprofondato e il manto stradale è ricoperto di buche e crepe. Anche la segnaletica stradale avrebbe bisogno di una manutenzione.