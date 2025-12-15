Via Pavirani: arrivano nuovi posti auto per le scuole. Ma rimane il problema del traffico e della velocità

In via Pavirani arrivano 13 nuovi posti auto a servizio dei genitori dei bambini frequentanti le scuole. Si tratta di una prima, parziale, risposta dell’amministrazione comunale alle richieste dei residenti della zona, che da anni lamentano una sosta selvaggia, ma anche mezzi in transito costantemente e a velocità troppo sostenute. Nelle richieste fatte pervenire in Comune, infatti, vi era anche l’istituzione di una zona a 30 Km/h e un intervento per diminuire il numero dei mezzi circolanti. Gli orari più caotici coincidono con l’ingresso e l’uscita dei bambini da scuola.