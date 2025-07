Via Merlaschio è una delle tante vie del forese che necessita un nuovo asfalto. La strada, stretta, via di collegamento fra la Ravegnana e via Granarolo, è in più punti ammalorata, con relative conseguenze per la sicurezza stradale e per i veicoli che la percorrono. Anche grazie ai fondi della struttura commissariale stanziati dopo l’alluvione, la strada sarà riqualificata, come più volte chiesto dai residenti e dalle forze politiche di opposizione.