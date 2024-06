Per la realizzazione di nuovi asfalti in viale Marconi (nel tratto compreso tra Stradello dell’Osservanza e il ponte della circonvallazione) e in via Firenze (fino alla Rotatoria del Passatore), da domenica 9 a sabato 15 giugno (o comunque fino a termine lavori), sono state disposte alcune modifiche alla viabilità ordinaria.

Istituzione di chiusura notturna, dalle ore 20 alle 7 del giorno successivo, al transito veicolare di viale Marconi (tra il ponte della circonvallazione e lo Stradello dell’Osservanza) e in via Firenze (dallo Stradello dell’Osservanza fino a semaforo di via Amleto Bertoni), da domenica 9 a mercoledì 12 giugno. Domenica 9 giugno l’intervento inizierà alle ore 23 per non creare disagi in occasione della tornata elettorale.

I lavori proseguiranno, da mercoledì 12 a venerdì 15 giugno, nel tratto di via Firenze compreso tra l’incrocio dell’Orto Bertoni sino alla rotatoria del Passatore. Il tratto interessato dall’intervento di asfaltatura sarà chiuso al traffico dalle ore 20 alle 7.