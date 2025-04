Troppe buche in via Malpighi. A segnalarle sono i tanti lavoratori che ogni giorno si recano nella zona industriale e spesso sono costretti a uno slalom a causa dell’asfalto deteriorato. La strada è caratterizzata anche da un abbondante flusso di mezzi pesanti. Inevitabile quindi il deterioramento del manto, che, in determinati punti, alla rotatoria con via Boaria e all’incrocio con via Spallanzani, presenta pericolose voragini.