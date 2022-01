Via Maccalone troppo pericolosa: entro l’anno dovrebbero iniziare i lavori per la ciclabile | VIDEO

Via Maccalone, alle porte di Piangipane, è una via pericolosa. Dal 2016 il consiglio territoriale ha indicato la realizzazione di una pista ciclabile a fianco della strada come una priorità. Si tratta dell’unica via che collega il paese con il centro sportivo edificato al di fuori dell’area abitata, utilizzato dai residenti e in particolare dai giovani. È una strada lungo la quale i mezzi in transito sfrecciano a velocità elevata e termina con un incrocio altrettanto pericoloso, con via Canala, teatro di diversi incidenti, spesso gravi, l’ultimo nell’estate scorsa, quando venne nuovamente sfondato il guardrail a lato dell’incrocio, oggi ancora danneggiato.