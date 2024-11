Via libera dalla commissione consiliare al progetto di elettrificazione della banchina del Terminal Crociere

Via libera in commissione consiliare al progetto di cold ironing del porto di Ravenna. Si tratta del progetto di “Green port” dell’autorità portuale, l’elettrificazione della banchina a servizio delle navi da crociera, le quali potranno così spegnere i motori una volta ormeggiate a Porto Corsini e ricavare l’energia per alimentare i propri servizi dalla banchina elettrificata, che avrà una potenza di 16 MegaVoltAmpere. 30 milioni e mezzo di euro il costo complessivo del progetto. 10 milioni i fondi a disposizione dal PNRR. La commissione consiliare è stata chiamata ad approvare una variante al RUE relativa al tracciato di oltre 10 km dell’elettrodotto che dovrà collegare la banchina di Porto Corsini al grande impianto di fotovoltaico da 25 ettari che sorgerà nell’area ex Sarom in via Trieste