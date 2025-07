Via libera dal Consiglio comunale di Brisighella alla variazione di Bilancio attraverso la quale sarà possibile destinare fondi per la ristrutturazione del capannone ex Ferrovie dello Stato di Fognano, nel quale ha sede il Cvb, Centro volontari di Brisighella. L’intervento prevede un investimento di 30 mila euro, che provengono da donazioni che il Comune ha ricevuto per l’alluvione. Sarà effettuata una manutenzione straordinaria dello stabile, con la realizzazione di uffici e servizi igienici che saranno in uso ai volontari.

Attualmente il Cvb ha a disposizione solo un terzo dell’immobile, ma l’Amministrazione comunale sta già perfezionando un accordo di comodato d’uso per concedere l’intera struttura ai volontari, dato che è scaduta dal 2011 la convenzione con Rfi, Rete ferroviaria italiana. “Come Giunta e come Amministrazione comunale – commenta il sindaco Massimiliano Pederzoli – ci siamo impegnati e abbiamo voluto fortemente che questi fondi venissero utilizzati per riqualificare una struttura importante per i nostri volontari”.

“Abbiamo voluto gratificarli e ringraziarli – aggiunge l’assessore alla Protezione civile Dario Laghi – per il lavoro che fanno a supporto della nostra comunità da oltre vent’anni. Un’azione che è stata ancora più evidente nelle emergenze alle quali abbiamo dovuto far fronte, dal Covid alle alluvioni, dal grande incendio di San Cassiano al terremoto che ha colpito in particolare la frazione di San Martino. Oltre alla loro quotidiana assistenza negli eventi che animano il nostro territorio, dalle sagre alle feste, alle manifestazioni sportive. Senza dimenticare l’aiuto al trasporto verso i centri medici per le persone che hanno difficoltà a spostarsi e tante altre iniziative che rendono la loro presenza impagabile per la nostra città”.

“Per questo – conclude Laghi – abbiamo scelto di sostenere i nostri volontari e siamo contenti che la maggioranza del Consiglio, tranne il gruppo consiliare ‘Siamo Brisighella’, abbia votato in maniera favorevole alla delibera di variazione di Bilancio che prevede, tra le altre cose, l’uso di questi fondi per la ristrutturazione del capannone”.