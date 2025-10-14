Via libera alle risorse per finanziare nuovi progetti dei Consorzi di Bonifica

Arriva il via libera per alcuni interventi dei Consorzi di Bonifica in provincia di Ravenna. La commissione politiche economiche della Regione Emilia-Romagna ha approvato lo stanziamento di 277 mila euro per il prossimo triennio per il ravennate. Fra il 2025 e il 2027 saranno messi a disposizione 181 mila euro per il Consorzio di Bonifica della Romagna per l’impianto di pompaggio di derivazione acque dal Fiume Ronco a favore del canale del Molino di San Bartolo e per la sostituzione della paratoie della chiusa di San Bartolo. 96 mila euro andranno al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale per la realizzazione di sgrigliatori automatici negli impianti idrovori di Frata e Principale di Lavezzola. Altri 100 mila euro saranno destinati a Rimini e 281 mila euro a Modena. 250 mila euro invece finanzieranno a Comacchio un progetto di monitoraggio dello stato delle idrovore mediante intelligenza artificiale, finalizzato al risparmio delle risorse.