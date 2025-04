Via libera alla nuova area commerciale di via Ferlini: compensazioni per le strutture sportive della Graziola

Via libera alla nuova area commerciale di via Ferlini, a Faenza, zona via Malpighi. Il progetto aveva fatto discutere nelle scorse settimane. La giunta di Faenza ha approvato le opere di compensazione che corrisponderanno alla costruzione del nuovo fabbricato. Si tratta di due interventi alla Graziola: la nuova tribuna in acciaio per il calcio (l’attuale verrà demolita), dal valore di 83 mila euro, e il miglioramento sismico della tribuna della pista di atletica, dal valore di 84 mila euro.

La nuova area commerciale sarà costruita dalla CMC di Faenza per conto di Arca Immobiliare. Si tratta di una zona classificata in parte “Ambito misto di riqualificazione”, dove si andrà ad insediare una struttura di 2.220 metri quadrati. La superficie destinata alla vendita sarà di 1500 metri quadrati.