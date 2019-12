Un ateneo “in salute, che ha voglia di crescere, come confermano la nuova offerta formativa, il piano di investimenti ambizioso e l’aumento del reclutamento del personale ben superiore al 100% del turn over”. È la fotografia scattata dal bilancio 2020 approvato dal Consiglio di amministrazione dell’Università di Bologna nella sintesi del rettore Francesco Ubertini.

Per il 2020 l’ateneo stanzia risorse per la gestione operativa pari a circa 745 milioni di euro, a cui si aggiungono 87,5 milioni di risorse per investimenti. Complessivamente nel triennio 2020-2022 la programmazione di ateneo prevede l’impiego di risorse per investimenti pari a 244,3 milioni di euro, di cui 107,4 provenienti da risorse proprie a valere sul bilancio. Per i proventi operativi la voce principale è rappresentata dal Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) che per il 2020 è stata stimata in misura complessivamente pari a 384,9 milioni di euro.

Cresce l’offerta formativa, con 11 nuovi corsi di laurea per un totale di 232.

“Cominciamo una nuova avventura – sottolinea il rettore Francesco Ubertini- che è quella dell’integrazione dell’area medica in Romagna”. Negli ultimi due anni, spiega il prorettore alla didattca Enrico Sangiorgi, l’Ausl romagnola “si è dotata di reparti a conduzione universitaria, come il Sant’Orsola. Questo ci permette di attivare i due corsi di laurea in Romagna, legati al Policlinico di Bologna. E’ una risposta matura alla richiesta sempre crescente di nuovi medici – afferma il prorettore – la nostra intenzione è di far crescere gli iscritti in Medicina del 30-40%, ma a Bologna non ci è possibile farlo”.

ATTIVAZIONE NUOVI CORSI PER IL 2020/2021

Le immatricolazioni per l’anno accademico 2019/2020 hanno segnato un +8,2% rispetto allo scorso anno. I nuovi studenti iscritti all’Alma Mater sono ad oggi 26.448, contro i 24.453 rilevati alla stessa data del 2018. Cresce anche l’offerta dei corsi di studio.

In particolare il prossimo anno accademico saranno attivati i seguenti corsi di Laurea e Laurea Magistrale:

– Laurea Magistrale in Advanced Spectroscopy in Chemistry (interateneo con Université De Lille -Francia, Jagiellonian University in Krakow -Polonia, Leipzig University -Germania e University Of Helsinki -Finlandia).

– Laurea Magistrale in Electric vehicle engineering (interateneo con le Università di Modena e Reggio Emilia, Ferrara e Parma).

– Laurea Magistrale in Contemporary psychology.

– Laurea Magistrale in Precise and sustainable agriculture.

– Due nuovi Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, uno con sede a Forlì e uno con sede a Ravenna.

– Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura in un percorso di Laurea e Laurea Magistrale (3+2).

– Laurea in Società e culture del mediterraneo: istituzioni, sicurezza, ambiente.

– Laurea Magistrale in Informazione, Culture e Organizzazione dei media.

– Laurea Magistrale in Didattica e comunicazione delle Scienze della Natura.

– Laurea Magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi produttivi audiovisivi e performativi (interateneo presso la sede dell’Università del Salento).

– Laurea Magistrale in Comunicazione giornalistica, pubblica e d’impresa, che nasce dalla trasformazione del corso in Comunicazione pubblica e d’impresa.