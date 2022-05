Via Granarolo martoriata dalle buche nelle strade | VIDEO

Via Granarolo martoriata dalle buche nell’asfalto. La via di ingresso di Faenza presenta notevoli criticità lungo il suo tracciato dalla rotatoria al casello dell’autostrada fino al cavalcaferrovia. La corsia maggiormente deteriorata è proprio la corsia che porta i mezzi in transito verso il centro storico della città, la corsia che dovrebbe fungere da biglietto d’ingresso. Già di per sé l’area industriale non offre bellezze, i cattivi odori spesso permeano l’atmosfera, da mesi la carreggiata non offre un trasferimento rilassante. I problemi maggiori sono a ridosso delle rotatorie intermedie: all’incrocio con via Corgin e la rotatoria della balena, dove l’asfalto presenta profondi cedimenti sia all’interno dell’infrastruttura, sia lungo le corsie d’accesso e di uscita