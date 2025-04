Via Fornarina: distrutti i garage, ma appartamenti dichiarati agibili

Muri anneriti e un forte odore dell’incendio che ha distrutto i vani garage. Il giorno dopo in via Fornarina, al complesso residenziale Casbah, si presenta con una parvenza di normalità, ma con diversi disagi, dopo la grande paura di venerdì pomeriggio, quando un incendio si è sprigionato nei locali del sottosuolo, ha causato tre fortissime esplosioni e ha portato all’evacuazione dell’intera zona.

Le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco ma tutto quello che era presente nei garage è andato distrutto. Ingenti i danni, ancora da quantificare. Così come è ancora da chiarire la causa che ha generato il rogo.