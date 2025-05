Non sono ancora terminati i lavori di ripristino dei locali in via Fornarina dopo l’incendio nei garage del complesso residenziale conosciuto come Casbah. L’ultima famiglia rimasta fuori casa, ed ospitata all’Hotel Cavallino in queste settimane, è però pronta a rientrare. Dopo il rogo del 18 aprile scorso, sono stati diversi i lavori svolti in urgenza per permettere alle famiglie di poter rientrare nelle rispettive abitazioni.