Via Fiume Montone Abbandonato al momento non sarà riqualificata. Studio per migliorarne la sicurezza

Via Fiume Montone Abbandonato al momento non sarà riqualificata e gli attraversamenti pedonali non saranno modificati, a causa della mancanza di fondi da destinare alla manutenzione delle strade. Da anni, da prima della pandemia, i residenti chiedono un miglioramento delle condizioni di sicurezza di una strada che rappresenta uno dei principali canali di ingresso e di uscita della città, sede del CMP, della camera mortuaria e punto di accesso per l’ospedale, dove ha sede una farmacia comunale molto frequentata.

Il Comune di Ravenna, al momento, non ha a bilancio i fondi necessari per riqualificare i 4 Km di carreggiata. Si tratta d’altronde di un intervento complesso, che deve essere inserito nel piano degli investimenti e realizzato magari per stralci.