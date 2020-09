Via Faentina: posticipato di alcuni giorni l’intervento di modifica della circolazione e della sosta delle strade limitrofe

Sono stati posticipati di alcuni giorni gli interventi di modifica della circolazione e della sosta, in attuazione del primo stralcio del “Piano particolareggiato del traffico per modifiche alla viabilità di alcune strade limitrofe a via Faentina nel centro abitato di Ravenna” che si sarebbero dovuti effettuare tra il 25 e il 28 agosto interessando strade quali via Centofanti, via Toscana, via Lazio, via Umbria, via degli Spreti, via Pazzi.

In questi giorni l’assessorato ai lavori pubblici e i tecnici del Comune di Ravenna stanno accogliendo le proposte di cittadini e commercianti della zona per ovviare al meglio alle esigenze di chi vive quotidianamente quel quartiere.