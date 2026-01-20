Con un’interrogazione presentata in Consiglio comunale, la consigliera del Partito Democratico Greta Cavallaro ha chiesto all’amministrazione comunale chiarimenti sugli interventi di manutenzione straordinaria e bonifica da radici, previsti lungo via Doberdò con l’obiettivo di ripristinare condizioni adeguate di sicurezza e percorribilità della sede stradale e dei marciapiedi.

Il 4 novembre 2025, con una delibera di giunta, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo per un importo complessivo pari a 200.000 euro. L’intervento riguarda il tratto compreso tra via Palmanova e via Fogliano e interessa le radici che hanno deteriorato il manto stradale, sia sui marciapiedi sia sulla sede viaria.



«Il dissesto attualmente presente lungo via Doberdò – scrive Cavallaro – risulta significativo e progressivamente peggiorato negli ultimi mesi, causando difficoltà di percorrenza non solo a veicoli e ciclisti, ma in modo particolare a pedoni, persone con fragilità motorie, famiglie con passeggini e utenti della mobilità dolce. La comunità residente attende da tempo un intervento risolutivo, essendo la situazione attuale non solo fonte di disagio, ma anche potenzialmente pericolosa. L’intervento è atteso da tempo, anche alla luce del fatto che la strada rappresenta un asse di collegamento importante all’interno del quartiere e verso la zona mare».



Via Doberdò, infatti, collega aree residenziali con poli di servizio, percorsi ciclabili e vie di accesso alla zona mare. Particolare attenzione va posta, quindi, alle tempistiche dell’intervento, anche per la presenza di situazioni che possono configurarsi come potenzialmente rischiose per la sicurezza stradale e pedonale.



L’assessore Massimo Cameliani ha comunicato che gli interventi e l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono già stati affidati, mentre è in fase di affidamento l’incarico per il tecnico agronomo necessario all’esecuzione dei lavori. L’inizio del cantiere è previsto presumibilmente entro l’estate 2026. Le lavorazioni dureranno circa 60 giorni.

In relazione alla gestione della viabilità, l’amministrazione ha spiegato che gli interventi riguarderanno soprattutto la corsia sud di via Doberdò. È prevista la chiusura della strada per tratti successivi, ciascuno compreso tra due vie consecutive, consentendo così l’accesso carrabile e pedonale alle vie Palmanova, Tolmezzo, Arsiero, dei Partigiani e Fogliano. Durante tutte le fasi dei lavori sarà sempre garantito il passaggio dei pedoni attraverso percorsi dedicati.

Infine, per quanto riguarda le interlocuzioni con i proprietari delle aree private interessate dalle radici, l’amministrazione ha chiarito che non sono previsti abbattimenti di alberature, in quanto le piante sono su proprietà privata e le radici presenti sulla sede stradale risultano a considerevole distanza dal tronco.