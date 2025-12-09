Via Dismano pericolosa: si susseguono le richieste per migliorare la sicurezza

Via Dismano è ormai ritenuta unanimemente pericolosa dalle comunità che abitano le frazioni attraversate dalla strada. L’ultima richiesta per aumentare le condizioni di sicurezza potrebbe arrivare da Casemurate. Questa sera infatti si riunirà il consiglio territoriale di Castiglione per discutere la richiesta, anche tramite petizione, di Casemurate di installare un box velox nei pressi del centro abitato, nella speranza di ottenere il rallentamento dei veicoli in transito.
Il segnale d’allarme che arriva da Casemurate è solo l’ultimo in ordine cronologico di un lungo elenco attorno alla trafficata via di collegamento fra Ravenna e Cesena.