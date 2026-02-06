A partire da lunedì 9 febbraio gli autobus della linea 1 di Start Romagna torneranno a transitare regolarmente su via dei Poggi, nel tratto compreso tra via Antica Milizia e via Ofanto. Si sono infatti conclusi i lavori programmati e realizzati per migliorare la viabilità e la percorrenza della strada agli stessi autobus.

La linea 1 effettuerà quindi il seguente itinerario: dall’intersezione tra via dei Poggi e via Magra, i mezzi percorreranno via dei Poggi, via Ofanto, via Foglia e via Don Carlo Sala, proseguendo in direzione Porto Fuori. Nella direzione opposta, il percorso sarà via Don Carlo Sala, via Foglia e via dei Poggi.

Restano da completare modesti interventi migliorativi sulla segnaletica a cui si provvederà appena possibile.

Saranno revocate le deviazioni temporanee precedentemente in vigore.