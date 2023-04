In occasione della Pasqua, mercoledì 5 aprile è in programma la tradizionale Via Crucis. Per permettere lo svolgimento in sicurezza dell’evento religioso è stata adottata una ordinanza per le modifiche alla viabilità. Pertanto, il giorno 5 aprile, dalle ore 20,15 alle ore 22,30, viene ordinata la sospensione della circolazione, con divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto i mezzi che fanno parte del corteo, esclusivamente durante il transito della processione in queste strade: via Santa Maria (dal sagrato della chiesa di Santa Maria dell’Angelo), via Severoli, piazzetta della Legna, piazza del Popolo e piazza della Libertà.