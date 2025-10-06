Via Cimatti: iniziati gli abbattimenti dei 30 pioppi

Iniziati nella mattinata di lunedì gli abbattimenti dei pioppi di viale Cimatti a Faenza, considerati da una perizia ormai compromessi dopo l’alluvione. La strada è stata chiusa al traffico. Le operazioni andranno avanti fino a venerdì 10 ottobre. Contestano l’abbattimento però gli ambientalisti. I pioppi risalgono agli anni Sessanta e Settanta. Secondo la nota inviata dall’amministrazione comunale, ad indebolire gli alberi sarebbero anche funghi presenti ormai, però, da diverso tempo. Sono 30 le piante che verranno tagliate e che saranno sostituite con nuovi esemplari. Contro il taglio si è schierato anche il gruppo di cittadini ravennati che si è opposto agli abbattimenti di viale Romagna a Lido di Savio.