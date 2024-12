Via Chiavica Romea: uno studio di fattibilità per migliorare la sicurezza e ridurre il traffico

È in corso uno studio di fattibilità per migliorare la viabilità e la sicurezza dell’area di via Chiavica Romea. L’amministrazione comunale ha così risposto alla petizione dei residenti presentata in commissione consiliare lunedì pomeriggio con circa 500 firme. Tutte le problematiche riscontrate dai cittadini sono state riconosciute da Palazzo Merlato: strada dissestata, mancanza di marciapiede in alcuni punti, velocità eccessiva dei mezzi, traffico elevato, anche di mezzi pesanti, sorpassi, tratti pericolosi, fermata per l’autobus senza banchina e marciapiede in prossimità di via Mattei.

Sono 1500 le abitazioni nate nel corso degli anni nel quartiere. La strada è stata spesso teatro di incidenti stradali, fortunatamente senza esiti gravi, e dagli abitanti è considerata una sorta di bomba a orologeria dove, da un momento all’altro, potrebbero verificarsi episodi molto spiacevoli.