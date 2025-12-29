Via Chiavica Romea: prima la riqualificazione della strada, poi si discuterà dell’eventuale senso unico

Il senso unico in via Chiavica Romea sarà preso in considerazione solo in occasione del nuovo intervento di riqualificazione della strada, a fine 2026. Dovessero esserci dei ritardi, se ne riparlerà ad inizio 2027.

Lo scorso maggio, la giunta uscente alla guida della città, aveva promesso ai residenti di predisporre un progetto per il senso unico entro la fine dell’anno. La soluzione è ritenuta ideale per sgravare la strada dalla grande quantità di veicoli che ogni giorno l’attraversano. Il problema della sicurezza in via Chiavica Romea ormai è noto da tempo, al centro di numerose segnalazioni e di più petizioni.