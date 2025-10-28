Via Chiavica Romea: La Pigna torna a chiedere interventi per la messa in sicurezza della strada

Nuova richiesta di sicurezza per via Chiavica Romea. La Pigna ha presentato una interrogazione, da discutere in consiglio comunale, per chiedere nuovi interventi e nuove manutenzioni, ma soprattutto anche la sperimentazione del senso unico. Da anni via Chiavica Romea è al centro di nuove progettualità, ma al momento ancora nulla è stato fatto, nonostante le petizioni dei residenti, e la strada continua ad essere attraversata quotidianamente da moltissimi mezzi ad alta velocità. L’amministrazione uscente, a maggio, aveva promesso un progetto entro la fine dell’anno