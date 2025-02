Via Chiavica Romea e via Mattei: residenti esasperati dal traffico con la chiusura del ponte mobile

Ancora una settimana di passione per i residenti di via Chiavica Romea e di via Mattei a causa della chiusura del ponte mobile. Il traffico infatti, che, abitualmente, attraversa l’infrastruttura chiave per la viabilità del porto, si è riversato sulle due strade già da tempo al centro di un intenso dibattito proprio a causa dell’eccessivo traffico quotidiano. Non va meglio in via Trieste, dove, sempre per via della chiusura del ponte, all’altezza dei semafori si formano lunghe code dei veicoli che si dirigono o provengono dall’area portuale e dalla zona del Pala de André