Via Casale: brecce nell’argine ancora aperte a due anni dall’alluvione. “Nessun progetto per il Senio”

Al momento nessun progetto per la messa in sicurezza del Senio e, ad oltre due anni dalla prima alluvione, in via Casale, ancora le grandi brecce di decine di metri aperte lungo l’argine del fiume. Qui si vive ancora con la paura che in autunno tutto possa tornare a ripetersi. A settembre 2024, d’altronde, l’acqua raggiunse le case. A maggio 2025 gli allagamenti non si sono ripetuti, ma i residenti sono comunque stati allontanati dalle forze dell’ordine dalle loro abitazioni. Alcuni si erano ripromessi che non sarebbero tornati, ma, non avendo altre possibilità, non hanno potuto fare diversamente.