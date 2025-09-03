Sei giorni di chiusura al traffico per via Candiano, dove Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà importanti lavori di ammodernamento al passaggio a livello. L’intervento, programmato da lunedì 9 a sabato 13 settembre, prevede la sostituzione delle attuali semibarriere con barriere intere, in linea con le disposizioni dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (Ansfisa).

L’obiettivo, come spiegato da RFI, è quello di ridurre il rischio di attraversamenti indebiti dei binari, da parte sia di pedoni che di veicoli. I lavori comporteranno la chiusura totale del passaggio a livello al traffico veicolare, pedonale e ciclabile, con conseguenti modifiche alla viabilità nell’area circostante.

Le modifiche alla circolazione

Durante l’intervento saranno attivi i seguenti divieti:

Divieto di transito in via Alberoni , tra viale Santi Baldini e il passaggio a livello;

Divieto di transito in via Candiano , tra via Darsena e il passaggio a livello, salvo per residenti e veicoli diretti a stalli per disabili;

Divieto in viale Pallavicini , corsia preferenziale direzione sud;

Divieto nello svincolo tra piazzale Aldo Moro e via Candiano, eccetto autobus.

Percorsi alternativi

Per raggiungere la stazione ferroviaria:

Chi proviene da via Darsena e via Trieste potrà percorrere: circonvallazione piazza D’Armi, canale Molinetto, via Cesarea, viale Santi Baldini e viale Pallavicini .

Da viale Santi Baldini verso via Trieste e piazza D’Armi si potrà passare da via Rocca Brancaleone, rotonda dei Goti e via Darsena.

I collegamenti pedonali tra piazzale Farini e piazzale Moro saranno garantiti tramite sottopassaggi ferroviari.

Nessun impatto è previsto sulla circolazione ferroviaria. Una segnaletica dedicata sarà posizionata per informare gli utenti delle modifiche. La cittadinanza è invitata a prestare attenzione e programmare per tempo i propri spostamenti.