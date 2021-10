L’Unione della Romagna Faentina comunica che a A Faenza, causa lavori urgenti previsti in via Campidori 8, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità ordinaria

dal giorno 26 ottobre 2021 al giorno 29 ottobre 2021 dalle ore 7.30 alle 18.00 e comunque fino a termine lavori:

divieto di transito per tutti i veicoli in via Campidori eccetto mezzi di soccorso ed emergenza, veicoli provenienti/diretti alle vie Campidori, San Nevolone, San Giovanni Battista per i quali è previsto il doppio senso di circolazione