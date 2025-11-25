Il consigliere comunale del Partito Democratico Nicolò Pranzini ha presentato un question time per chiedere aggiornamenti sulle impalcature e sui lavori di riqualificazione ancora in corso in via Cairoli, lungo il fronte del Palazzo Comunale.

La richiesta di chiarimenti nasce dalla presenza prolungata del cantiere rispetto alle previsioni iniziali e dalla necessità di fornire ai cittadini informazioni puntuali sugli interventi in corso.

Come spiegato dall’assessore Massimo Cameliani, il primo intervento – dedicato al risanamento conservativo degli uffici del piano sottotetto e delle coperture del Palazzo Merlato – era stato avviato con la consegna dei lavori il 7 luglio 2025. Le opere previste sono state portate a termine nei tempi stabiliti, con chiusura ufficiale il 4 novembre 2025, data in cui gli uffici dei gruppi consiliari, precedentemente interdetti, sono stati regolarmente riconsegnati.

Nel corso delle lavorazioni sul tetto, però, è emersa una criticità imprevista: in più punti, soprattutto lungo la fascia alta delle facciate, sono state individuate porzioni di intonaco ormai distaccato.

Per evitare di smontare e rimontare il ponteggio già installato, l’amministrazione ha quindi deciso di procedere anche con un secondo intervento, mirato alla riqualificazione delle facciate su via Cairoli e dei cortiletti interni del Palazzo Merlato.

Questo nuovo cantiere è stato formalmente avviato il 14 novembre 2025 con una conclusione programmata entro il 15 febbraio 2026.