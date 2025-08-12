“Negli ultimi mesi ho ricevuto diverse segnalazioni da parte dei residenti di Via Belfiore che lamentano forti vibrazioni nelle loro abitazioni ogni volta che transitano mezzi pesanti, in particolare i bus. Il fenomeno viene descritto come un “mini-terremoto”, con pavimenti e pareti che tremano in modo percepibile”.

La segnalazione è del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Falco Caponegro.

“Mi è stato riferito che questo problema persiste da mesi e che già da marzo 2025 i residenti hanno inviato segnalazioni al Comune tramite la piattaforma Comuni-Chiamo e contattando direttamente gli uffici del Servizio Strade – Progettazione e Manutenzione. Nonostante ciò, ad oggi non risultano interventi risolutivi o comunicazioni ufficiali in risposta alle loro richieste”.

Caponegro ha quindi presentato un question time da discutere in consiglio comunale, alla ripresa dei lavori, dopo la pausa di agosto.

Nel documento, il consigliere chiede:

“Se l’Amministrazione sia a conoscenza del fenomeno e intenda incaricare un tecnico per un’ispezione urgente.

Se siano previsti interventi di manutenzione o riasfaltatura per attenuare o eliminare le vibrazioni.“

“Ritengo che il Comune debba affrontare con urgenza questa situazione, fornendo risposte chiare e rassicurazioni ai residenti, che vivono da troppo tempo con un disagio quotidiano e comprensibile preoccupazione. Non è accettabile che, dopo mesi di segnalazioni, non sia stato ancora avviato un intervento concreto”.